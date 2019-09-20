منى زكي تشارك جمهورها بصور من افتتاح الجونة السينمائي

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة منى زكي جمهورها بصور، من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" وظهرت منى خلال الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان مزين بالريش، نالت الصور إعجاب الجمهور. جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم. قد يهمك ايضاً: منى زكي تستعد للسفر من أجل «العنكبوت»

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