حسين الجسمي يُطلِق دلّع يا بوش

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستمر النجم الإماراتي حسين الجسمي بطرح الأغنيات المنفردة تباعاً، وآخرها أغنيته الجديدة بعنوان “دلع يا بوش”. وهي من كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان “الجسمي” نفسه، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل وايقاعات سمير القطان. علماً أنه اعتمد على اللقطات المصوّرة المرفقة بنص الأغنية في الفيديو كليب.
فيما يلي رابط الأغنية:
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