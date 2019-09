جنيفر أنيستون تستعد لمسلسل The Morning Show

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد النجمة الأميركية جنيفر أنيستون لدورٍ رئيسي في المسلسل الجديد The Morning Show من إنتاج شركة Apple TV+ بالإضافة إلى عملها كمنتج منفذ في المسلسل نفسه الذي يصطحب المشاهدين إلى غرفة أخبار ويعرض لهم كيف يتعامل أحد البرامج الصباحية مع ادعاءات التحرش الجنسي ضد أحد مضيفي البرنامج.

ولقد ذكر موقع Aol الأميركي اسمها بين العديد من الممثلات اللواتي طُلب منهن أن يفقدن وزنهن الزائد، للمشاركة بأعمال في هوليوود نقلاً عن معلومات واردة في كتاب سول أوسترليتز «Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era» أي (جيل مسلسل فريندز: نظرة داخلية على المسلسل الذي شكَّل أحد عصور التلفزيون).

وفيما يشير مؤلف الكتاب إلى أن "أنيستون" التي اشتهرت بدور رايتشل في مسلسل Friends لم تكن سمينة، يوضح أن الكاميرا تضيف 10 أرطال على الوزن الطبيعي. علماً أن أنيستون كانت قد تحدثت في حوارها مع مجلة Rolling Stone الأميركية في عام 1996عن قصة إعادة اختبار التمثيل ذاتها. مشيرةً إلى أن وكيلها كان صريحاً معها للغاية، وقالت إنها لم تحصل على أعمال لأنها كانت ثقيلة للغاية. الأمر الذي عادت وعلقت عليه في حديثها لمجلة People الأميركية في العام 2016، حيث قالت أنها عندما تنظر إلى هذه اللحظة من حياتها، تشعر بالسعادة؛ لأنها جعلتها تتخذ قرارات أكثر صحية.