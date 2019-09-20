اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فوجِئ المشاركون في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة الممثلة شيري عادل التي حضرت برفقة طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود بعد شهر من إعلان انفصالها رسمياً.
وبدا الثنائي المنفصل على علاقة طيبة رغم أن انفصالهما تم في شهر يوليو الماضي ولم يعلنا عنه إلا في شهر أغسطس. حيث قررا التزام الصمت لعدة أسابيع، بعد فترة من ملاحقتهما بشائعات الإنفصال.
المواقع الإخبارية تناقلت صور وفيديوهات لدخولهما معاً. إلا أنهما لم يعلقا على ظهورهما المشترك الذي أثار تكهنات بعودتهما لبعضهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل ومعزّ مسعود معاً في "الجونة" رغم انفصالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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