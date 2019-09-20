شكرا لقرائتكم خبر عن 93.5 مليون جنيه إجمالى إيرادات "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، يحقق أرقاماً قياسية جديدة، حيث حقق يوم أمس الخميس إيرادات بلغت 437 ألفا و916 جنيه فى شباك التذاكر، ليزيد من إجمالى ما حققه الفيلم بعد 43 يوم عرض وتصل إيراداته إلى 93 مليوناً و437 ألف جنيه ، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم فى تحقيق الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى 100 مليون جنيه، لاسيما أنه سيظل متواجدًا بالسينمات فى الفترة القادمة.

وطرح الفيلم فى دور العرض يوم 8 سبتمبر الماضى واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى إيرادات يومى وأسبوعى فى تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى وصوله إلى 50 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم، كما يحتل المركز الثانى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

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ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسرياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.