شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: أدعم مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا وربنا يحميها بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو له عبر "تويتر" يدعم فيه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر هاشتاج (#إحناـ معاك ـ يا ـ سيسى) قائلاً: "أنا راغب علامة مواطن لبناني عربي لكن أعتبر مصر بلدى.. أنا أدعم مصر رئيسًا وحكومة وشعبا وربنا حاميها بإذن الل ".
يذكر أن الفنان راغب علامة من أكثر المطربين العرب حبًا لمصر ودائمًا تجده سباقًا في المشاركات والتعليقات علي الأحداث المصرية وهو يعتبر مصر دائمًا بلده الثاني بعد لبنان ونفس الشعور يبادله له كل الجمهور المصري فهو من أكثر المطربين اللبنانيين الذين ينالون قدرًا من الحب والتقدير والاحترام .
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