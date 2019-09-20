وائل جسار: "بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم اللبنانى وائل جسار، فى مقطع فيديو جديد مؤيدًا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى فى أغنية جديدة من داخل سيارته.
وقال جسار: "السلام عليكم، مصر هى أم الدنيا، ربنا معاك يا ريس، مصر مش ممكن تنكسر، وكلنا مع الجيش المصري، ومع الشعب المصرى العظيم، بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دى".
وطرح جسار مؤخرًا أغنية "بتلبك" فى مايو الماضى، من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وحققت عددًا مشاهدات بالملايين عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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