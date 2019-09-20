شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تسريحة الشعر.. رواد "فيس بوك" يشبهون منى زكى بالسندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بين إطلالة النجمة منى زكي أمس فى مهرجان الجونة، بصورة السندريلا الشهير فى فيلمها "خلى بالك من زوزو"، بسبب التشابه الكبير فى تسريحة الشعر.

70359125_10218922940478229_4336425545861431296_n واختارت منى زكى الظهور فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، تسريحة شعر مرفوعة للاعلى والتى اشتهرت بها النجمة الكبيرة الراحلة سعاد حسنى. Advertisements وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

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