شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لقاء الخميسى تتألق فى افتتاح الجونة السيمائى بفستان من الجينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة لقاء الخميسى، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، حيث ارتدت فستانا مختلفا من الجينز ومطرزا بالأحجار من تصميم مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، استايلست إيهاب العدلى.

وتشارك لقاء الخميسى بالغناء فى فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" الذى يسجل عرضه الأول فى الدورة الثالثة من مهرجان السينمائى، تأليف وإخراج بشير الديك، بطولة مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدى، ماجد الكدوانى، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوى، وفى دور الراوية جيهان الناصر.

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تدور قصة الفيلم حول محمد بن القاسم الذى حرر نساء وأطفال من يد بعض القراصنة وفتح بلاد السند وهو فى عمر الـ17 عاما، وتعرف على أميرة هندية ونشأت قصة حب بينهما، شارك فى الفيلم محمد هنيدى، وماجد الكدوانى، ويقدم مدحت صالح صوت شخصية محمد بن قاسم، كما شارك به عدد كبير من النجوم منهم سعيد صالح وأمينة رزق، إذ تم تسجيل الصوت قبل رحيلهما.