كتبها بليغ في وداع" العندليب".. قصة أغنية فايا يونان في "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

"بنلف نلف والسنين بتلف/ وألم بيزيد وجراح بنخف/ حبيبي بنودع ربيع/ ونستقبل ربيع/ يخضر الشجر ننسى الدموع/ ويحلو السفر"، مع كلمات أغنية "بنلف" التى غنتها الفنانة السورية "فايا يونان"، تساقطت دموع النجوم والنجمات الذين حضروا حفل افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي أمس الخميس، وهم يشاهدون صور الفنانين الذين رحلوا مؤخرًا، ومن بينهم الفنان فاروق الفيشاوي.

الأغنية التي كتبها ولحنها الموسيقار بليغ حمدي، كتبت في وداع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" يقول الشاعر الكبير مجدي نجيب: "بليغ كان عادة ما يفرج عن أوجاعه بالموسيقى وأحيانا الكتابة، وفي تلك الفترة كان ميالاً للجمع بينهما، ومع وصول الخبر الصادم لرحيل عبدالحليم حافظ، أمسك بالقلم وهو يبكي وكتب كلمات الأغنية وكأنه يصبر نفسه بها: "يأمرنا القدر تنطفي الشموع ويغيب القمر/ ونصبح ذكريات/ مجرد ذكريات/ مجرد غنوة حلوة من ضمن الأغنيات".

أغنية "بنلف" أول من غنتها الفنانة وردة، وبعدها غنتها الفنانة سميرة سعيد، ثم غناها أيضا الفنان مصطفى قمر.

وقال الفنان هشام عباس" خلال تقديمه برنامج "شريط كوكتيل"، على فضائية "الحياة"، إن المطربة سميرة سعيد أُعجبت بالأغنية وطلبت من بليغ حمدي أن تغنيها، مشيراً إلى أن المطرب مصطفى قمر أُعجب أيضاً بالأغنية وطلب من سميرة سعيد أن يغنيها، ولكنها أبلغته بأن يطلب ذلك من بليغ حمدي.

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وأوضح "عباس"، أن مصطفى قمر، ذهب لبليغ حمدي يطلب منه غناء أغنية "بنلف"، ورد الأخير قائلاً له: "سمعني الأغنية.. بس لازم تعرف قصة الأغنية قبل ما تاخدها"، وقال له: "كتبت الأغنية ولحنتها يوم ما اتوفى عبدالحليم حافظ"، ما جعل مصطفى قمر يتمسك أكثر بغناء الأغنية".

"فايا" تغني "بنلف"

"وردة" تغني "بنلف"

"سميرة" تغني "بنلف"