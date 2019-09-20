مي فاروق: "الزواج بيعطل .. وعندي مشكلة في تسويق نفسي "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

حلت المطربة مي فاروق ضيفة على برنامج "قول يا كبير" المذاع على راديو إنيرجي 92.1، ويقدمه المذيع صبري زكي، وتحدث خلال اللقاء عن مشوراها الغنائي وحياتها الشخصية.

وقالت: "اللون الغنائي الذي أقدمه مرتبط بالأغاني القديمة إلى حد ما، ورغم "إن الناس أعجبت به، كما أن محاولات الإنتاج حتى الآن غير مرضية".

وأضافت مي "إن أول خطواتها كانت مع الموسيقار عمار الشريعي، وتعرفت عليه في الكاستنج الخاص بمسلسل أم كلثوم، وكان زعلان إني تأخرت في التقديم فلم يتم اختياري، إلا إنه قال لي إني هكون دايما معاه في أي حاجة لإنه معجب بصوتي، ويكفيني في يوم من الأيام أن اسمي كان بعد عمار الشريعي".

وكشفت مي إن الراحل عمار الشريعي كان يشبهها كثيرًا بالفنانة عزيزة جلال.

Advertisements

ووصفتها: "أحلى فنانة غنت بنضارة كانت تلبس النضارة في الحفلة وبرضو بتبقي قمر".

وعن علاقتها بالسوشال ميديا قالت: "معنديش حد يسوق لي، ومن وقت ما كنت طفلة، وأنا بغني عشان بحب الغناء، وأمي وأبويا كان هدفهم الأول النجاح في المذاكرة، محدش تعامل مع الموضوع بشكل احترافي، لحد ما الموضوع قلب جد".

وعند سؤالها عن الزواج وهل يعطل المسيرة الفنينة؟ أجابت: "فعلا الجواز بيعطل، لأن في التزامات، والجواز مسؤولية كبيرة والتزام، وأنا مش عندي في البيت بيبي سيتر وطباخة، أنا بعمل كل حاجة في البيت".

وكشفت مي إنها إذا وضعت في اختيار بين النجومية والأمومة تختار الأمومة، قائلة: "كان نفسي اتجوز وأكون أم"

ويذاع برنامج "قول يا كبير" من الأحد إلى الأربعاء، على مدار ساعتين، من العاشرة مساء وحتى الـ12 منتصف الليل.