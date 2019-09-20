بالفيديو..بشرى ترقص على أغنية "أبو" الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو لها، من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أمس الخميس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت بشرى وهي ترقص على أغنية "أبو"، وعلقت على الفيديو قائلة: "أغنية جديدة لـ أبو". جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياتها حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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