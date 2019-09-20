طارق الشناوي: تكريم "الجونة السينمائي" لمي مصري ذكي وأعجبتني غنوة فايا يونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مهرجان الجونة السينمائي، يضم في دورته الثالثة أفلامًا مهمة جدًا، تم اختيارها بانتقاء.

وتابع في تصريح خاص لمصراوي "لا شك أن فريق العمل لديه نظرة انتقائية للأفضل بحكم إني شفت بعض الأفلام والبعض الآخر لم أشاهده، لكن قرأت عنها، ومنها ما كان مرشحًا لجوائز".

وأضاف الشناوي "عجبتني الغنوة اللي غنتها فايا يونان عن اللي رحلوا عنا، بالذات إنها لم تكن غنوة مباشرة فهي لحن بليغ حمدي، لكن أدت مردود، كنت أتمنى وضع صورة الصحفية هند موسى لارتباطها بالمهرجان، وكان جيد وضع صورة جميل عزيز مهندس الصوت رغم إنه مش معروف لكثيرين".

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وأكد الشناوي أن اختيار المخرجة الفلسطينية مي مصري كان موفقًا وذكيًا، مضيفًا: "أعرفها ليس فقط من خلال مشاركتنا كأعضاء لجان تحكيم بعدة مهرجانات، ولكن أعرف الشاشة التي تقدمها.

وتابع متحدثًا عن مينا مسعود "جميل اننا نجيب مصري محقق قدر لا ينكر من العالمية ونستطيع استقطابه، ودي تحسب للمهرجان بالذات ان رامي مالك مقدرش يجي الجونة ولا هيجي القاهرة لأنه بيصور".

جدير بالذكر أن الجونة السينمائي انطلقت فعالياته أمس الخميس وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.