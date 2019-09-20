تراند اليوم : شاهد.. فنانة كويتية تحمل مدربها على ظهرها وتسقطه أرضًا...

نشرت الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله فيديو لها وهي تتمرن مع مدرب وتقوم بإسقاطه على الأرض بعد حمله .

وذكرت العبدالله ، في فيديو تناقلته عدة حسابات على “إنستجرام” أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، مضيفة أنها تحب الفتاة القوية.

وعلقت: “أحب البنت تكون ريال… فيها قوة وعنفوان الشباب”. وتابعت أنها لم تتمكن مؤخراً من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة.

وختمت بأنها تحب أن تكون قوية ، وأثبتت ذلك في فيديو آخر تم نشره لاحقاً إذ ظهرت برفقة المدرب وهي تحمله وتلقي به أرضاً، وهو ما أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها البعض بشكل عنيف بسبب حملها رجلا بهذه الطريقة ما يتنافى مع تقاليد المجتمع.