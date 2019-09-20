تراند اليوم : شاهد| صورة مبكية لفنان خليجي على فراش المرض



تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة للفنان السعودي علي المدفع، أثناء تواجده في المستشفى للعلاج.

وأثارت الصورة التي تم تناقلها على نطاق واسع بين السعوديين أصداء وتعليقات تحمل الأماني والدعوات له بتمام الشفاء والعودة إلى جمهوره.

والمدفع فنان سعودي انطلقت مسيرته الفنية في سبعينات القرن الماضي، وكان "الضيف الغريب" عمله الأول، وشارك في عدد كبير من الأعمال أبرزها مسلسل "طاش ما طاش" بأجزائه كافة.

Advertisements

وهو أب لـ 4 أبناء هم باسم وعمر وزياد وطارق. ويرأس الأخير الفرقة الشعبية التي أسسها باسم "فرقة طارق للكتاتيب والألعاب الشعبية".



