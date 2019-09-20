تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة...

تعرض الفنان محمد رمضان، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، لموقف محرج خلال أحد اللقاءات الإعلامية معه.



وخلال لقاء على الهواء مباشرة، أجراه المذيع شريف نور الدين مع محمد رمضان في افتتاح المهرجان، أبدى المذيع إعجابه بإطلالة محمد رمضان خلال افتتاح المهرجان، وسأله عن قلادة يرتديها في رقبته، إلا أن المذيع استخدم المصطلح الإنجليزي "necklace" للسؤال عن القلادة، لكن محمد رمضان أمسك بسوار في يده، وقال له: " "necklaceدي جايالي هدية من Versace.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.



ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.