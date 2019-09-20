كشف طبيب الأسنان الكويتي محمد الصفي عن اسم مشهورة التواصل التي أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم عن استدعاءها لقيامها بالتسويق لجهاز طبي بادعاءات غير دقيقة.
وقال الصفي: إن ”إحدى مشاهير السوشيال ميديا اسمها ملاك الحسيني تكلمت عن منتج اسمه ”برست لايت“ للفحص المبكر لسرطان الثدي، فوجب الرد، في البداية كل الإعلانات بصوب والإعلان هذا بصوب؛ لأن الإعلان هذا أخطر منها كلها، فبتمنى مثل هذه الفيديوهات تنتشر مثل ما انتشر الإعلان (..)“. الجدير بالذكر أن هيئة الغذاء والدوء كانت أعلنت اليوم في تغريدة عبر حسابها بتويتر عن استدعاء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي سوّقت جهازًا بادعاءات غير دقيقة عن كشف سرطان الثدي دون التطرق لاسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء الإعلامية “ملاك الحسيني” لترويجها جهازًا “خطيرًا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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