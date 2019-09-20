بالفيديو: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

كشف مقطع فيديو متداول تعرض كريس جينر والدة نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان لإصابة في رقبتها من قِبل حراس الأمن في منزل ابنتها.

وظهر في الفيديو كيم وهي تتلقى اتصالًا من شقيقتها كلوي تخبرها أن حراس الأمن في منزلها قد اعتدوا بالضرب على والدتها وأصابوها إصابة بليغة في رقبتها؛ بعد أن قاموا بطرحها أرضًا.

وقالت كلوي خلال الاتصال أن السبب الذي دفع حراس الأمن لفعل ذلك أن كريس دخلت المنزل من الخلف وليس من المكان الذي يجدر بها الدخول منه، رغم إخبار كلوي لها أن تدخل من الباب الأمامي، فتعامل حراس الأمن مع الوالدة باعتبارها دخيلة على المنزل.