الفيديو.. محمد عبده يطرح أحدث أغانيه مليكنا سلمان

طرح النجم محمد عبده أحدث أغانيه بعنوان "مليكنا سلمان"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "مليكنا سلمان"، من كلمات وألحان ياسر الغامدي. يذكر أن النجم محمد عبده طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اتجاهات السعد"، Advertisements وهي من كلمات عبدالله الحميدي الرشيدي، وألحان سعود بن عبدالمجيد، وتوزيع مصطفى عبدالنبي، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. وهي من كلمات عبدالله الحميدي الرشيدي، وألحان سعود بن عبدالمجيد، وتوزيع مصطفى عبدالنبي، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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