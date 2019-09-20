شاهد.. اختيارات غير موفقة لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

لم توفق بعض النجمات في اختيار إطلالاتهن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 أمس، وذلك لعدة أسباب، منها ارتداء فستان جريء أو الظهور بتصميم يكشف عن عيوب أجسامهن أو اختيار موديل قديم لا يناسب الأجواء الفنية الكبيرة.

الأمر الذي صدم الجمهور، بسبب جرأة التصاميم التي أطلن بها على السجادة الحمراء، وعدم مناسبتها للفنانات ولا لأجواء المهرجان الكبير.

يعد فستان الفنانة سارة التونسي الجريء التصميم، الذي لم يلق قبولًا لدى الجمهور، أسوأ إطلالات مهرجان الجونة 2019، فعلى الرغم من جمال وجهها إلا أن هذا لم يشفع لها لإطلالتها المكشوفة والجريئة على السجادة الحمراء.

وعلى غير العادة والمتوقع صدمت الفنانة ياسمين صبري الجمهور بشدة بسبب فستانها، حيث وجد الكثيرون أن موديل الفستان قديم كما أن قماشه لم يكن مناسبًا على الإطلاق، وأطلت الفنانة بفستان أخضر مزين بالذهب، وأكملت إطلالتها بصندل ذهبي كشفت الصور المقربة أنه أصغر من مقاسها، حيث خرجت أصابعها منه بشكل لفت الانتباه بشدة.

وبذلك تخالف الفنانة عادتها في إطلالاتها المميزة والأنيقة وتخيب آمال من كانوا ينتظرون ظهورها المميز، والتي كانت دائمة الظهور بها في المناسبات الماضية، فكانت

محط أنظار الكثير من المتابعين لها، نظرًا لرشاقتها واختياراتها الناجحة للفساتين ومكياجها الخاص.

أيضًا من النجمات اللاتي لم توفقن في اختيارها، كانت الفنانة منى زكي التي ارتدت فستانًا أبيض اللون مزين بالريش، ولكن تصميمه نال انتقادات من قبل رواد مواقع التواصل، نظرًا لعدم مناسبته لبشرتها وجسمها فضلًا عن مشابهته لفستان الفنانة نور و أمينة خليل والذي كان صدفة غريبة جمعتهم في المهرجان.

وبالكاد لا يمكن أن نتجاهل فستان رانيا يوسف الجريء الذي لم يحظ بإعجاب الجمهور، الذين وجدوا أن تصميمه مكشوف من الصدر والساق بشكل مبالغ فيه، إلا أنهم اعتادوا على إطلالتها الجريئة وباتوا ينتظرون فستانها في تلك المناسبات.

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كذلك الفنانة بشرى لم يلق فستانها إعجاب لدى رواد مواقع التواصل، وأيضًا الفنانة ميس حمدان التي ارتدت فستانًا أبيض اللون من الشيفون متعدد الطبقات بدا مزدحمًا، لم يناسب قوام الفنانة.

بينما خطفت الفنانة درة الأنظار بفستانها الفوشيا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019، حيث ارتدت

موديلًا منفوشًا أنيقًا ملكيًا، منفوش من بعد الخصر خالِ من أي تطريز، حاز على إعجاب الجمهور فور تداول اللقطات الأولى من لحظة وصولها.

وبينما هى تستعرض فستانها الأنيق أمام الكاميرات لحظة وصولها، تعثرت وكادت أن تسقط، نظرًا لثقل الفستان، إلا أنها تداركت الموقف سريعًا وتوازت، وهذا يدل على سوأ اختيارها للفستان والغير مناسب ثقله لمثل تلك الحفلات التي تمتاز بالحركة وسرعة الخطوات.

كذلك الفنانة مي عمر التي ارتدت فستانًا أنيقًا لافت التصميم، ولكن تصميمه احتوى على شق جانبي كبير كشف عن ساقيها، خاصة مع تطاير الفستان بفضل الهواء.

وخلال التقاط الصور مع زوجها المخرج محمد سامي، حرصت مي على إظهار "الفتحة" اليسرى للفستان أمام العدسات، وهو ما آثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استطاعت الفنانة ريم مصطفى أن تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة أمس، مع اختيارها لتسريحة شعر ناعمة ومكياج بارز للملامح، ولكن لفت الانتباه أن فستانها الفضي الذي أطلت به كان مكشوفًا من أعلى، مما آثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الفنانة.

والمفاجأة كانت من قبل الفنانة غادة عادل والتي صدمت جمهورها بإطلالتها الغير معتادة، ففستانها الجريء جعلها في وضع حرج أمام جمهورها الذين لم يتوقعوا إطلالتها أمس بالمهرجان، فعلى الرغم من موديل فستانها الأنيق الذي جاء من اللون الفوشيا، إلا أن تصميمه المكشوف من أعلى لم ينل إعجاب الجمهور، وانتقدوها بشدة لعدم مناسبة الفستان لها ولشخصيتها التي تعودوا عليها.