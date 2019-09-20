محمود مسعود: أستعد لمقامات بديع الزمان وبيرم التونسي على خشبة المسرح

قال الفنان الكبير محمود مسعود، إنه يستعد خلال الفترة القادمة لتقديم مقامات بديع الزمان الهمذاني وبيرم التونسي، وأضاف أنه في الوقت الحالي الحالي لا يوجد من يقرأ هؤلاء المقامات حتى أصبحت مبهمة

بالنسبة للشباب لذلك أحرص على تقديمها على خشبة المسرح.

وأكد "مسعود" خلال ندوة أقامتها بوابة الوفد ضمن عدة ندوات تعقدها الجريدة مع الفنانيين، أنه من

المقرر أن تكون هذه المقامات باللغة العربية الفصحى، وأوضح أنه سيتم تناول هؤلاء العروض بأداء سهل حتى تصل للجمهور بجميع فئاته بشكل بسيط.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي.