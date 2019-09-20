بالفيديو.. حمو بيكا يطرح "ما بلاش أي اندهاش" أحدث مهرجاناته

طرح الفنان حمو بيكا أحدث مهرجاناته بعنوان "ما بلاش أي اندهاش"، عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويشاركه في الغناء كل

من نور التوت، وعلي قدورة.

ويشار إلى أن مهرجان "ما بلاش أي اندهاش"، من كلمات إسلام المصري، وألحان

وتوزيع فيجو الدخلاوي.

يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا مهرجان بعنوان "أرض الأباليس"، وهو من كلمات الشاعر الفاجر، وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي، كما حقق المهرجان نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.