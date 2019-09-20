الليلة.. انطلاق مهرجان "هرموني" في موسمه الثاني بالكنيسة الكاتدرائية

يقام مهرجان" هارموني" في موسمه الثاني داخل الكنيسة الكاتدرائية في احتفالية كبيرة، وذلك مساء اليوم، الجمعة، بقيادة الإعلامية والكاتبة المعروفة عبير حلمي. ويحل الموسيقار الكبير حلمي بكر والفنانة الكبيرة لبني عبدالعزيز والكاتب والسيناريست وليد يوسف والفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز والفنان محمد نجاتي والفنان أحمد عبدالله محمود ضيوف شرفا علي المهرجان والفنان هاني محروس والمخرج أحمد خضر والمخرج والمخرج نبيل الجوهري. Advertisements بالإضافة إلى الفنان عاصم سامي والفنان ماهر لبيب واللواء أحمد ونيس والإعلامية هدي إبراهيم ونائب البرلمان أيمن منصور والنائب جون طلعت والنائب محمد الكومي وسفير النوايا الحسنة الدكتورة كورين ملاك والمستشار العسكري لجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة وبعض والانبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد الشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء مجلس الشعب. السكة الحديد الشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء مجلس الشعب. ويذكر أن مهرجان "هرموني" هو مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية علي مستوي مصر والوطن العربي متخصص في مجال الترانيم والألحان القبطية باختيار لجان متخصصة في مجال الموسيقي والألحان. وقد شارك في مسابقة المهرجان ٢٦٠ فرد صوليست و١٣ كورال وتم تصفيتهم إلي أفضل عشرة وعرض أصواتهم علي جميع الضيوف في المهرجان يوم الجمعة علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. بمصاحبة فريق الكورال الدكتور مجدي وليم.

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