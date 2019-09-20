شاهدوا رامي صبري: سيمون أسمر رشحني للمشاركة في ” ​ستار أكاديمي​ “.. ولكن!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:53 مساءً - تحدث الفنان المصري ​رامي صبري​ عن تجربته في المشاركة ببرامج المواهب خلال بداياته الفنية، ولاسيما سفره إلى لبنان للتقدم إلى برنامج “ستوديو الفن” لما يُعرف عنه من مساعدته لإطلاق مواهب الفنانين في الوطن العربي، منهم رامي عياش ووائل كفوري ونوال الزغبي وإليسا.

وقال صبري في حواره مع أحمد الهواري ببرنامج “وشوشة” على قناة النهار، إنه إلتقى بالمخرج اللبناني الراحل ​سيمون أسمر​ الذي رشحه للمشاركة في برنامج ” ​ستار أكاديمي​ ” بموسمه الأول، حيث كان يبحث فريق الإنتاج عن متسابق مصري متميز.

وأضاف أنه لم يجد نفسه في ذلك المكان، خصوصاً أنه كانت لديه خبرة في الموسيقى والتلحين، وكان قد تعاون مع أسماء مهمة، منها الفنان المصري الراحل عامر منيب والفنان اللبناني فضل شاكر، بينما المواهب المشاركة في البرنامج هم شباب يحاولون تعلم الموسيقى ويجيد بعضهم العزف على آلة الغيتار.

وكشف أنه قرر عدم المشاركة وحصل على جواز سفره وغادر لبنان من دون أن يخبر أحداً من القائمين على البرنامج.