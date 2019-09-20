كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:53 مساءً - دخل شقيق الفنان السوري ناصيف زيتون، أنس زيتون القفص الذهبي مع زوجته السيدة زينة منصور في سوريا. ووقف ناصيف اشبيناً لشقيقه الاصغر بحضور عدد من الاصدقاء والاقارب وانتشرت صور من العرس وظهرت العروس بفستان ابيض طويل وبدت جميلة للغابة بينما اختار العريس واشبينه بدلة ذو جاكيت بيضاء وبنطلون اسود والاشبينة تميزت ايضا باطلالتها الفخمة.

وبدا على ناصيف التأثر الواضح في هذا اليوم السعيد في حياته وحياة شقيقه الذي تربطه فيه وبكل افراد العائلة علاقة وطيدة جدا مبنية على الحب والاحترام.









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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شقيق ناصيف زيتون يدخل القفص الذهبي والأخير يقف اشبيناً له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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