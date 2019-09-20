فرقة “ميّاس” تخطف الأنفاس على وقع الزغاريد المصريّة

متابعة بتجــــــــــرد: على وقع الزغاريد المصريّة، إختتمت فرقة “ميّاس” الإستعراضيّة حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي على موسيقى جمعت بين حضارات مختلفة وأبرزها موسيقى لكوكب الشرق أم كلثوم. ونجحت فرقة مياس اللبنانيّة، الّتي فازت باللقب السادس لبرنامج Arabs Got Talent وأبهرت لجنة تحكيم Britain’s Got Talent، بخطف أنفاس النجوم الّذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الثالثة. وكان لافتاً تزامن العرض الإستعراضي الراقص لفرقة ميّاس مع الألعاب الناريّة الّتي أضاءت سماء الجونة.

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