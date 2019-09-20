قبلات على السجادة الحمراء وعودة بعد انفصال في مهرجان الجونة.. حياة المشاهير العاطفية تحت الأضواء!

متابعة بتجـــــــــــرد: في حين انشغلت بعض النجمات بإستعراض فساتينهن على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي، أصرّ آخرون على الكشف عن حياتهم العاطفيّة تحت الأضواء وأمام عدسات المصورين.

وفي التفاصيل، فقد أعاد الممثل المصري أحمد الفيشاوي الكرّة بتقبيل زوجته ندى كامل على السجادة الحمراء، وبادلته الأخيرة التصرّف عينه بطبع قبلة على خدّه، فخطفا الأنظار برومانسيّتهما.

بالمقابل، لم يكن من المُتوقع أن تظهر الممثلة المصريّة شيري عادل على السجادة الحمراء برفقة طليقها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود بعد انفصالهما قبل أشهر.

وحلّل البعض إمكانيّة عودة المياه إلى مجاريها بين الثنائي الشهير، وقد تكون صورهما سويّاً في مهرجان الجونة بمثابة إعلان غير مباشر لخبر عودة علاقتهما بعد الإنفصال.