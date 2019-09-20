أديل تشتري منزلاً مقابل منزل طليقها بسعر خيالي!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إعلان طلاقها رسميًا، اشترت النجمة البريطانية أديل منزلًا جديدًا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية مقابل منزل زوجها السابق سيمون كونيكي.

وقد وصل سعر منزل أديل الجديد إلى 10.65 ملايين دولار أميركي ويتميز المنزل بخمس غرف نوم وستة حمامات، وتم بناؤه في الستينيات.

والجدير ذكره أن أديل أعلنت إنفصالها عن سيمون كونيكي في شعر نيسان الماضي كما أنها تقدمت الأسبوع الماضي بأوراق الطلاق.