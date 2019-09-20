نيكول سابا تتألق في مهرجان الجونة وباريس هيلتون تشيد بإطلالتها

متابعة بتجــــــــرد: حضرت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفل افتتاح افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في مسرح المارينا بمدينة الجونة، وضمّ عددًا كبيرًا من نجوم مصر والوطن العربي.

وتألقت نيكول على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بفستان فضي مكشوف الصدر مع فتحة طويلة عند الساق من دار “لا بور جوازي”، فنالت إطلالتها حيّزًا كبيرًا من تعليقات روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفتت إطلالة نيكول سابا النجمة العالميّة باريس هيلتون الّتي علّقت من خلال حسابها الشخصي على موفع “إنستجرام” برمز شعلة النار.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا قريبًا لطرح أغنية جديدة، وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.