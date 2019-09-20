أيمن رضا يُعلن اعتزاله التمثيل: ظُلمت لمدّة 30 عامًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الممثل السوري أيمن رضا اعتزاله مهنة التمثيل في تصريح صادم لوسائل إعلامية سوريّة، الأمر الّذي أحزن محبّيه.
وتحدّث أيمن رضا عن الظلم الّذي لحق به من خلال استبعاده عن الأعمال الدراميّة الضخمة بالقول “لا مصلحة لأحد من النجوم الكبار في أن أكون شريكًا بالبطولة. فهل يُعقل أنني بعد 30 عامًا في مهنة الفن لم أخض تجربة سينمائية واحدة؟ وهل معقول أنني لم ألعب دورًا في مسلسل عليه القيمة؟”.
وختم ايمن رضا بالقول “أنا معتزل، ولو سألوا عني فسيجدونني في منزلي بعيداً عن تلبية الدعوات الفنيّة”.
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