محمد سامي يتعرّض للانتقاد بسبب إطلالة زوجته مي عمر في مهرجان الجونة.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ إطلالات الفنانات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائيّ في دورته الثالثة، واجهت الكثير من الانتقادات وكانت العديد منها مثارًا للجدل، وأبرزهن إطلالة الفنانة المصرية مي عمر، إذ ارتدت فستانًا من الشيفون باللون البنفسجي، وجاء مفتوحًا من الجهة اليسرى ومنطقة الصدر ومن منطقة الخصر حتى أسفل الفستان.
وبينما كانت مي تقف إلى جانب زوجها المخرج محمد سامي، لالتقاطِ صورةٍ لهما على السّجّادة الحمراء، انشغلت مي بإظهارِ "فتحة" الفستان أمام الكاميرات، وهو ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجمهور عمّا إذا كان فستانها ببطانةٍ أم لا، إذ إنَّ الفستان يبدو شفافًا بدون بطانة ويُظهرُ أجزاءً من جسدها.
وكذلك لم يسلم زوجها المخرج من الانتقادات لظهور زوجته بهذا الفستان المكشوف أمام الكاميرات، وانشغالها بإظهارِ "فتحة" الفستان والكشف عن ساقها وهو إلى جانبها.
يذكر أن خبراء الموضة كشفوا عن أنَّ بطانة فستان مي كانت منفصلةً عن القماش الأساسي له، وبنفس لون بشرة مي، وهو ما يجعلُ من ينظر إليه يظنُ أنه شفاف ويكشف ما تحته.
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