عمرو دياب وروتانا يرفعان شعار التصالح بعد خلاف 4 سنوات

القاهرة - لايف ستايل
أعلن أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن تصالح موكله النجم عمرو دياب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإنهاء كافة النزاعات القانونية بينهما، وجاء ذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ.
ونشر المحامي أشرف عبدالعزيز صورة تجمعه بعماد دياب شقيق النجم عمرو
دياب، والمستشار الإعلامي محمد حلمي نيابة عن رجل الأعمال ومدير شركة روتانا سالم الهندي.
يشار إلى أن النجم عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "أنا غير"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم
الألبوم باقة لامعة من الأغاني من بينها: "تحيرك"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة"، "يوم تلات"، "بحبه".
ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، مدحت العدل، أحمد مرزوق، أسامة مصطفى، عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، محمد رحيم، أسامة الهندي، حميد الشاعري".
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