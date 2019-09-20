رواد مواقع التواصل يفرحون برؤية توأم بيونسي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انشغل رواد مواقع التواصل في أميركا بالصورة الأولى لتوأم النجمة بيونسي. والتي ظهرت بالفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة الأميركية التي تحدثت فيه عن الأمومة تحت عنوان Beyoncé Presents: Making The Gift عبر شاشة abc.

وفيما فرح المتابعون بالتعرف إلى الطفلين رومي وسير، جاءت غالبية التعليقات لتشبههما بوالدتهما أكثر من زوجها النجم جاي زي.

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وعلى ما يبدو، فإن اهتمام المتابعين بصورة الطفلين دفعت بيونسي لنشر المزيد من صورهما بين مجموعة الصور التي تمت مشاركتها على موقع Tumblr الإلكتروني الخاص بها. وإحداها في عيد الهالوين.

