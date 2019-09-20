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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انشغل رواد مواقع التواصل في أميركا بالصورة الأولى لتوأم النجمة بيونسي. والتي ظهرت بالفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة الأميركية التي تحدثت فيه عن الأمومة تحت عنوان Beyoncé Presents: Making The Gift عبر شاشة abc.
وفيما فرح المتابعون بالتعرف إلى الطفلين رومي وسير، جاءت غالبية التعليقات لتشبههما بوالدتهما أكثر من زوجها النجم جاي زي.
وعلى ما يبدو، فإن اهتمام المتابعين بصورة الطفلين دفعت بيونسي لنشر المزيد من صورهما بين مجموعة الصور التي تمت مشاركتها على موقع Tumblr الإلكتروني الخاص بها. وإحداها في عيد الهالوين.
كانت هذه تفاصيل خبر رواد مواقع التواصل يفرحون برؤية توأم بيونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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