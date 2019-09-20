شكرا لقرائتكم خبر عن أمل بوشوشة تغادر الجونة بعد حضور حفل افتتاح المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة مدينة الجونة عائدة إلى دبى، بعد حضورها حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس للمرة الأولى، حيث تربتط بوشوشة بارتباطات أخرى جعلتها تغادر دون حضور فعاليات المهرجان.

وعرض لأمل بوشوشة فى شهر أغسطس مسلسل "دولار" على إحدى المنصمات العالمية بالشرق الأوسط وحققق نجاحا بارزاً، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، حيث يدخل أبطاله فى رحلة بحث عن ورقة "دولار"، من خلال امرأة لبنانية تعمل فى أحد البنوك وتلتقى بأحد العملاء الذى بدوره يغيّر حياتها رأسًا على عقب، وسرعان ما تتوالى الأحداث.

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مسلسل "دولار" بطولة أمل بوشوشة وعادل كرم، كارمن لبس، جوزيف بو نصار، فادى أبى سمرا، أسعد رشدان، صفاء سلطان، وعدد أخر من النجوم، قصة محمود إدريس، سيناريو وحوار هشام هلال، إخراج سامر البرقاوي وتدور أحداثه فى 13 حلقة.

يذكر أن أمل بوشوشة شاركت فى الدراما المصرية سابقا من خلال مسلسل "تحت الأرض" مع أمير كرارة وتأليف هشام هلال وإخراج حاتم على، كما شاركت بظهور خاص فى مسلسل "أبو عمر المصرى" مع أحمد عز وسيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.