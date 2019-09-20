شكرا لقرائتكم خبر عن "فركش".. أبطال "قيد عائلى" يودعون مواقع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال مسلسل "قيد عائلى"، بانتهاء تصوير المسلسل الذى يعرض حاليا على شاشة قناة DMC، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع - الكبار والصغار - ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

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مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.