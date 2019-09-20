تراند اليوم : قناة الغد تحتفي بالفنانة تحية كاريوكا ببث تقرير في ذكرى وفاتها العشرين

تحل غداً السبت العشرين من سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، في عام 1999 تلك الفنانة التي أثرت الحياة الفنية المصرية السنيمائية والمسرحية بالكثير من الأعمال الهامة، وبثت قناة الغد تقريراً استعرضت فيه مشوار حياة كاريوكا الفني منذ من نشأتها وحتى رحيلها.

وأوضح التقرير أن الاسم الحقيقي للفنانة تحية كاريوكا هو بدوية السيد، التي ولدت في مدينة الإسماعيلية في 22 فبراير 1915، وخلال شبابها هربت من أهلها إلى القاهرة لتتعرف على مكتشفتها الراقصة سعاد محاسن، وخلال فترة الثلاثينيات انضمت إلى فرقة بديعة مصابني للرقص والتمثيل المسرحي.

وأشار تقرير الغد إلى أنه نظراً لموهبتها الملحوظة، ذاع صيت تحية في الوسط الفني، لتقدم رقصة “الكاريوكا” التي صممها الفنان إيزاك ديكسون عام 1940، والرقصة مستوحاه من الفيلم الأمريكي “الطريق إلى ريو”، ليقترن اسم الرقصة باسمها طيلة عمرها. وليصبح أسمها تحية كاريوكا..

أول ظهور سينمائي لكاريوكا كان في فيلم “الدكتور فرحات” عام 1935 إخراج توجو مزراحي.

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وأضاف تقرير الغد أن نشاط كاريوكا السياسي كان حفالاً، فكانت تهرب الأسلحة للفدائيين المصريين في عام 1948، وفي منتصف الخمسينات قررت اعتزال الرقص وتفرغت للسينما، حتى أسست فرقتها المسرحية الخاصة بالتعاون مع الفنان فايز حلاوة.

زاد بلغ رصيد تحية كاريوكا السينمائي أكثر من 100 فيلم، وتزوجت 14 مرة، آخرها من الزواج من الفنان حسن عبدالسلام حتى وفاتها، لتفارق الحياة عن عمر يناهز الـ 84 في 20 سبتمبر 1999.