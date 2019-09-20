نجمة سورية تنشر مستندات خلعها زوجها بعد خطوبته من أخرى

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - نشرت الممثلة السورية رنا الأبيض المستندات الرسمية التي تثبت مخالعتها من زوجها ​وائل دبّاس منذ أيام قليلة، رداً على مزاعم حول طلاقها منه منذ زمن طويل قبل خطوبته أخيراً، علماً أنها رفعت دعوى المخالعة بعد اكتشافها خطوبته من أخرى، وقامت بتهنئته بشكل علني.

ونشرت الأبيض صور اوراق المخالعة معلقةً عليها عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”: “إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزوره: هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 9/9/2019 تعليقاً على إنو مطلقها من زمااااان (قال وحطون بالصورة”.

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وأضافت: “فإن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لاتعلمون فالمصيبة أكبر ) ومابعرف مين الفاسق فينا …فهل تبينتو الآن .. بالفعل لاتقل حسبي ونسبي ..قل فعلي وعملي”.



وختمت كلامها: “بتشكر كل مين تعاطف معي بكلمة فيها إنسانيه من عيلتي الكبيره ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب ومابتمنا حدا يعيش مرارة موقفي وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا، رناالأبيض …”.

ذكر أن لرنا الأبيض طفلاً يدعى يوشع، من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.