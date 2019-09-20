هاني سلامة لـ"العين الإخبارية": "قمر هادي" مغامرة وتحدٍّ لذيذ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الممثل المصري هاني سلامة أن أهم أسباب تعاونه مع المخرج المصري رؤوف عبدالعزيز في 3 مسلسلات دفعة واحدة هو وجود تناغم فكري كبير في العمل وفي الأمور الحياتية، موضحا أن المسلسلات الـ3 هي "طاقة نور"، و"فوق السحاب"، و"قمر هادي" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا لافتا.

وأضاف هاني سلامة لـ"العين الإخبارية": "وجهات النظر بيني وبين رؤوف عبدالعزيز متقاربة جدا، وهذا سبب نجاحنا، نؤمن بضرورة تقديم فن يسعد الناس وفي الوقت نفسه هادف ومحترم ويقدم جزءا تنويريا".

وعن مسلسل "قمر هادي" آخر مشروعاته الدرامية قال: "أعتبر هذا المسلسل أصعب تجربة في مشواري الفني، أردت من خلاله تقديم شيء مختلف للناس في الصورة والمضمون".

وتابع هاني سلامة: "تحمست لمسلسل قمر هادي، لأنه عمل فني غني ومختلف، الموضوع كان مغامرة وتحديا لذيذا بالنسبة لي".