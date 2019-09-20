أحمد الفيشاوي يتبادل القبلات مع زوجته على سجادة الجونة الحمراء

مرة جديدة، استطاع الممثل المصري أحمد الفيشاوي، ان يلفت الانظار اليه بعدما حاول ان يسترجع ذكرى أول قُبلة جمعته بزوجته ندى كامل، وذلك أمام الحضور والصحافة والكاميرات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ولا يخجل “الفيشاوي” من التعبير عن حبه لزوجته أمام الجميع، حيث شهدت السجادة الحمراء للمهرجانات في السابق لعدة مواقف رومانسية مماثلة.

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من جهة أخرى، يستعد “الفيشاوي” لمشاركة النجمة هيفا وهبي، بطولة الفيلم السينمائي الجديد “عقد الخواجة” انتاج محمد وزيري.

الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي، بعدما عمل كمساعد مخرج في وقت سابق.

ويضم الفيلم هيفا وهبي، أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، أروى جودة وباقة من الممثلين.