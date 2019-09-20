سعد رمضان: هذا ما أقومُ به عند إطلاق كلّ عمل.. وناصيف زيتون أوّل من اطمأن على صحّتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنان سعد رمضان هذه الأيام، نجاح عمله الجديد " انت وانا" الذي حصد نسبة مشاهدة لا يستهان بها، إذْ تخطّى الخمس ملايين مشاهدة في وقت قصير.

وكشف الفنان سعد رمضان أنّه عمد أكثر من مرّة الي إدخال بعض التعديلات على العمل وصولاً إلى النتيجة المرجوّة، لافتًا ألى أنّه يشعر بالتّوتّر عند إطلاق أيّ عمل جديد، ويحاول الجلوس وحيدً،ا ومراقبة تفاعل الجمهور مع جديده.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنان سعد رمضان، حيث تحدّث عن نجاح أغنية " انت وانا"، متطرقًا الى المحبّة التي يكنّها للفنان ناصيف زيتون، الذي كان من أوّل الفنانين المتّصلين به للاطمئنان على صحّته.