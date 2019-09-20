متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنان سعد رمضان هذه الأيام، نجاح عمله الجديد " انت وانا" الذي حصد نسبة مشاهدة لا يستهان بها، إذْ تخطّى الخمس ملايين مشاهدة في وقت قصير.
وكشف الفنان سعد رمضان أنّه عمد أكثر من مرّة الي إدخال بعض التعديلات على العمل وصولاً إلى النتيجة المرجوّة، لافتًا ألى أنّه يشعر بالتّوتّر عند إطلاق أيّ عمل جديد، ويحاول الجلوس وحيدً،ا ومراقبة تفاعل الجمهور مع جديده.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنان سعد رمضان، حيث تحدّث عن نجاح أغنية " انت وانا"، متطرقًا الى المحبّة التي يكنّها للفنان ناصيف زيتون، الذي كان من أوّل الفنانين المتّصلين به للاطمئنان على صحّته.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد رمضان: هذا ما أقومُ به عند إطلاق كلّ عمل.. وناصيف زيتون أوّل من اطمأن على صحّتي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.