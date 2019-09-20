أروى جودة تنضم لفيلم "عقد الخواجة" أمام هيفاء وهبي

تعاقدت الفنانة أروى جودة على المشاركة في فيلم "عقد الخواجة" بجانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، إذ إنها ستبدأ تصوير مشاهدها خلال أيام قليلة.

وحرصت أروى جودة على حضور حفل افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيمت فعالياته أمس وحضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

يذكر أن فيلم "عقد الخواجة" بدأ القائمون عليه التحضير له منذ أسابيع قليلة، وتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة به آخرهم الفنان السورى معتصم النهار.

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وفيلم "عقد الخواجة" من بطولة باسل خياط، وأحمد الفيشاوي، وهيفاء وهبي وأحمد داود، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

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