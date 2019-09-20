الفنانة أحلام تنهي بطريقة ساخرة الجدل بشأن صورها والـ"فوتوشوب"

أنهت الفنانة الإماراتية، أحلام، الجدل المثار خلال الفترة الماضية، حول أحدث صور لها، التقطت على هامش أول حلقات الموسم الخامس والجديد من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"

وشكك العديد ممن شاهدوا الصور في النحافة الملحوظة على أحلام في الصور، وأكدوا أنها استعانت ببرنامج تعديل الصور "فوتوشوب".

وفي فيديو جديد لها، سخرت أحلام من المتابعين الذين يشيرون إلى ذلك، مطلقة عليهم صفة "الأذكياء" ونفت ما يشيعونه بشأن صورها.

وأشارت إلى أن برنامج "ذا فويس" يعرض على شاشة "إم بي سي 1"، وأنه لا يمكن أن يتم إخضاع هذه الصور لتلك التقنية عبر الشاشة أيضا.

وتابعت: "في الصورة فوتوشوب وفي الفيديو بعد فوتوشوب؟"، مضيفة: "في اللايف فوتوشوب؟".

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ويشار إلى أن الفنانة الإماراتية ظهرت، في وقت سابق، في مقطع مصور أعلنت من خلاله بطريقة طريفة أنها لم تجر أي تعديل على صورها.

ويشارك في التحكيم بالموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، كل من أحلام والمطرب اللبناني راغب علامة والمطرب المصري محمد حماقي والمطربة المغربية سميرة سعيد، والذي سينطلق بثه في 21 سبتمبر الجاري.

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