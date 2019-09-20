بلقيس تثير الجدل مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أصولها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اليمنية بلقيس سجل لها خلال لقاء صحافي أجري معها في المغرب.

وأشارت خلاله إلى أن بينها وبين هذا البلد علاقة غريبة وسراً لا يعلمه إلا الله. وأضافت أنها تشك بأن لديها عرقاً مغربياً أو صلة ترتبط بأهل المغرب.

وأعربت عن سعادتها بإطلاق أغنيتها الأخيرة باللهجة المغربية من هناك وإن كانت هذه الخطوة أتت متأخرة برأيها.

وتابعت أنها في دارها وسط أهلها وأصحابها متمنية أن تسير الأمور بطريقة إيجابية وأن يكون القادم أفضل.

وأضافت: "الأفضل أن يتم إطلاق الأغنية بين أهلها… هي مخصصة للجمهور المغربي ومهداة للجمهور المغربي".

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كما نشرت على حسابها على "إنستغرام" التعليق: "خلال الساعات الماضية التي اطلق فيها كليب "تعالى تشوف" احتلت الأغنية الترند العربي والعالمي في "يوتيوب" وأود ان أقدم شكري وتقديري لإخوتي واحبتي في المغرب من جمهور ومن صحافة وإعلام ومؤثرين وصفحات سوشيال ميديا بدون استثناء على الدعم المعنوي والترحيب اللامحدودين ولطاقم العمل المبدع جداً".

وأضافت: "وقبل الجميع حبيبي وداعمي الأول دايماً زوجي الغالي سلطان".

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