الأبيض يمنح نجمات مهرجان الجونة السينمائي إطلالة مميزة عنوانها التألق

القاهرة - لايف ستايل
اختارت عدد من الفنانات أن تطل على السجادة الحمراء للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، باللون الأبيض، بحثًا عن التميز والبساطة، وتألقت كل منهم بالفساتين المتماثلة اللون ولكن مختلفة الشكل والتصميم.
وممن تميزن بارتداء فساتين بيضاء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، الفنانة منى زكي، بسمة، والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد.
وكان عدد كبير من الفنانين بمصر والوطن العربي قد حضروا حفل الافتتاح، وهم عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داود وزوجته علا رشدى، وفايا يونان، بشرى، وأشرف زكى، وروجينا، ويسرى نصر الله، ورشا مهدي، وكريم قاسم، وشريف منير، وناردين فرج، بسمة، ومدحت العدل، وجمال العدل.
ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.
ويشارك في المهرجان هذا العام الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" الذي حقق إيرادات كبيرة جدا في شباك التذاكر سواء في هوليوود أو حول العالم.
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