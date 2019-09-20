أديل تشتري منزلاً باهظ الثمن قرب طليقها

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اشترت النجمة البريطانية أديل منزلاً جديداً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية مقابل منزل سيمون كونيكي الذي أعلنت إنفصالها عنه في شهر أبريل وتقدمت في الأسبوع الماضي بأوراق الطلاق الرسميةلانهاء علاقتهما.
الجدير ذكره أن سعر المنزل وصل إلى 10.65 ملايين دولار أميركي. وهو منزل كبير يحمل طابعا قديماً من ستينيات القرن الماضي، فيه خمس غرف نوم وستة حمامات،
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