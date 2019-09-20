شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من الاحتفال بالذكرى الـ25.. عشاق مسلسل Friends يوثقون ذكرياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق عدد كبير من عشاق المسلسل الكوميدى الشهير Friends، ذكرياتهم أثناء مشاهدة العمل الدرامى الأشهر فى تسعينيات القرن الماضى.

ودشن عدد كبير من عشاق المسلسل هاشتاج للمسلسل احتل المراكز الأولى فى مختلف دول العالم، ليوثقوا لحظاتهم أثناء مشاهدة المسلسل بمناسبة اقتراب الاحتفال بالذكرى الـ25 لعرض أولى حلقات المسلسل.

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ومن المقرر أن تستقبل شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية، عرض المسلسل الكوميدى الشهير عبر منصتها بداية من العام المقبل، بعد إبرام اتفاق مع القائمين على المسلسل يتضمن الاستفادة من حقوق بث المسلسل.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.