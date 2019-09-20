شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر والدة كيم كارداشيان تتعرض للضرب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الذى نشر على موقع "people" عن تعرض نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "كريس جينر"، والدة نجمة برنامج الواقع "كيم كارداشيان" للإصابة فى رقبتها بسبب ضربها من قبل حراس الأمن فى منزل ابنتها كيم وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها الآن بحالة أفضل.

ونشر الموقع فيديو لـ "كيم" أثناء تحدثها مع "كلوى" شقيقتها وهى تخبرها أن الحراس فى منزلها اعتدوا بالضرب على والدتهما وأصابوها فى رقبتها، حيث أنهم قاموا بطرحها أرضا، ومن ثم الاتصال لـ طلب المساعدة.

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وذكرت "كلوى" خلال الاتصال مع "كيم" أن الحراس قاموا بذلك بسبب دخول والدتهم من الباب الخلفى للمنزل بدلا من الأمام، وبالتالى فكر الحراس أنها تحاول سرقة المنزل، لكن أكدت "كيم" لـ شقيقتها أنها ستراجع الفيديوهات الموجودة على كاميرات المراقبة لـ منزلها.

يذكر أنه بعد تعرض كيم للسرقة تحت تهديد السلاح فى باريس فى عام 2016، عززت نجمة الواقع وعائلتها بشكل كبير الأمن الخاص بهم، بما فى ذلك استئجار حراس على مدار الساعة.

وكانت قد كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان"، عن خلافها مع شقيقتها الصغرى "كيندال جينر" بسبب إطلاقها اسم عربى على ابنها الرابع "سالم".

وقالت شقيقة كيم كارداشيان إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذى منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر.