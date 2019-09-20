شكرا لقرائتكم خبر عن حب على السجادة الحمراء.. شاهد النجوم ونصفهم الحلو بافتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرومانسية والحب سيطرت على الأجواء بين الفنانين وزوجاتهم، أو الفنانات وأزواجهم، خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة أمس، الخميس، رافعين شعار "حب على السجادة الحمراء"، وكأنهم يبعثون رسائل بأن حضور فعالية دون النص الحلو لن يكون ممتعًا.

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وكان أبرز الفنانين والفنانات الذى حضروا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، أشرف زكى وروجينا، خالد سليم وزوجته، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، هانى رمزى وزوجته، مى عمر وزوحها المخرج محمد سامى، داليا البحيرى وزوجها، أحمد الفيشاوى وزوجته، حسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم، أكرم حسنى وزوجته، أحمد داورد وزوجته.

ويشارك فى مهرجان الجونة 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام بالبرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.