منة فضالي توجه رسالة لفريق عمل "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجهت الفنانة منة فضالي الشكر للمخرج تامر حمزة وفريق عمل مسلسل "قيد عائلي"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت منة صورمن كواليس التصوير وعلقت: "حبيت أشكر أولا أستاذي اللي اتشرفت بالعمل معاه وكسبت صديق وأخ محترم بجد، وكنت في قمة الاستمتاع بالشغل معاه تامر حمزة محترم خلوق إنسان بجد". Advertisements وتابعت: "ثانياً شركه فنون مصر مستر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز على أحلى دور وأجمل مسلسل بجد قيد عائلي نقله تانية في حياتي شكرًا والكتابة المبدعة الرائعة محمد رجاء ومشيل نبيل ودور كامله اللي بشكركم عليه". وأضافت: "أخيرًا زملائي كلهم كنتم مبدعين بجد وكان ليا الشرف أنى وسطكم مبروك قيد عائلي مبروك علينا كلنا النجاح". مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، غادة طلعت أميرة هاني، ميرنا وليد

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