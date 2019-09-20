نبيل الحلفاوي يكشف سبب عدم مشاركته في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن سبب عدم مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

ورد الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه عن عدم حضوره مهرجان الجونة ،"‏‎ليه يا قبطان حضرتك مش موجود فى مهرجان الجونة؟".

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ومن جانبه رد الحلفاوي قائلًا: "‏مش مهرجان الجونة بالذات.. أنا منذ سنوات بعتذر شاكرًا عن أي تجمع فيه عدد كبير".

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.